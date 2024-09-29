شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا تسجل 6 وفيات بفيروس "ماربورج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت السلطات الرواندية أمس، 6 حالات وفاة بسبب فيروس "ماربورج".

وأوضحت الحكومة الرواندية أن حالات الوفاة والمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج هم في الغالب من العاملين في مجال الصحة، داعية المواطنين إلى اليقظة. فيروس ماربورج وأوضح وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، أن الجهود جارية لتتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالأفراد المصابين بالفيروس.

ويعد فيروس ''ماربورج'' حمى نزفية فيروسية، يمكن أن يسبب الوفاة لبعض المصابين، مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.