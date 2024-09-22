شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 60 ألف شخص نتيجة الأمطار الغزيرة في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات اليابان

الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وفُقد سبعة آخرون على الأقل، في الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت اليابان.وأكدت السلطات في منطقة إيشيكاوا في بيان اليوم، أن شخصًا لقي مصرعه، وأصيب آخران بجروح بالغة، فيما فقد ثلاثة آخرون جراء تلك الفيضانات.كما فقد أربعة أشخاص بينما كانوا يعملون مع وزارة الأراضي على ترميم طريق في واجيما، حيث غمرت المياه مبان، وأُغلقت طرق بسبب انزلاقات تربة.كما أمرت السلطات المحلية في اليابان، أكثر من 60 ألف ساكن من وسط البلاد، بإخلاء منازلهم خوفًا من الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات.