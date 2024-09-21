شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات أوروبا.. توقعات بخسائر مليارية لشركات التأمين والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات كارثية

الدمام - شريف احمد - توقع مراقبون أن تتسبب الفيضانات المدمرة، التي أدت إلى حدوث أضرار في مختلف أنحاء وسط وشرق أوروبا، في بعض من أسوأ الخسائر الإقليمية لشركات تأمين.وتقدر شركة إعادة التأمين العالمية جالاجر ري خسائر الفيضانات ، المؤمنة في وسط أوروبا على الأرجح ينحو مليارين إلى 3 مليارات يورو.وهذا من شأنه أن يفوق تكاليف الفيضانات الكارثية التي وقعت أعوام 1997 و2002 و2013، حسب بيانات بلومبرج.وقالت جمعية شركات التأمين النمساوية، إن شركات التأمين النمساوية تتوقع أن تصل الأضرار إلى رقم قياسي هو 600 مليون يورو إلى 700 مليون يورو، مع احتمال أن تصل الأضرار إلى مليار يورو.وكان 23 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم حتى الآن جراء كارثة الفيضانات في أوروبا، في الوقت الذي وصل فيه منسوب مياه نهر أودر في مدينة فروتسواف البولندية إلى ذروته، وبدأت النمسا تخطط لعملية إعادة إعمار تستمر "سنوات".