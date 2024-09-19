شكرا لقرائتكم خبر عن يحمل رؤوسًا حربية ضخمة.. اختبار جديد لصاروخ في كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس، أنها أجرت اختبارًا ناجحًا لصاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس حربية كبيرة للغاية.

ويأتي هذا بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى متعددة. الصواريخ الكورية الشمالية وأطلقت إدارة الصواريخ الكورية الشمالية الصاروخ الجديد، الذي يطلق عليه هواسونجبو11- دي ايه5-ر4، والذي كان مزودًا برأس حربي تقليدي يزن 5ر4 طن في الاختبار أمس الأربعاء.

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية، أن الاختبار كان يهدف للتأكد من دقة الإصابة على مدى متوسط يقدر بـ 320 كيلومترا، وبقوة تفجيرية لرأس حربي كبير للغاية، إذ زود الصاروخ بمثل هذا الرأس الحربي.

كما أجرت إدارة الصواريخ اختبارًا لصاروخ كروز استراتيجي، طور بصورة كبيرة من أجل استخدامه في القتال. رضاء عميق عن العملية وبدوره أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على عمليات الإطلاق، وأعرب عن رضاء عميق.

وعلّق كيم جونج أون بقوله: "الوضع العسكري والسياسي في المنطقة يهدد الوضع الحالي للبيئة الأمنية، مما يشير إلى أن العمل على تعزيز القدرة العسكرية للدفاع عن النفس يجب أن يكون المسألة ذات الأهمية القصوى في البلاد".

