أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث جديد لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفيها أن عدد الشهداء ارتفع إلى عشرين وأصيب أكثر من أربعمئة وخمسين شخصا بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 20 شهيدًا وأكثر من 450 جريحًا في تحديث لحصيلة التفجيرات العدوانية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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