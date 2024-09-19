أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "نتانياهو مصمم على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ولا تغيير بقراره الذي سينفذ بأقرب وقت".
ويأتي ذلك بعد أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "مجلس الوزراء يفوض نتانياهو وغالانت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضد حزب الله".
وذكرت القناة أن "تفويض مجلس الوزراء المصغر نتانياهو وغالانت باتخاذ القرارات سيؤدي لنشوب حرب شاملة بلبنان".
وكان قد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنني قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وهذا ما سنفعله بالضبط".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو مصمم على إقالة غالانت ولا تغيير بقراره الذي سينفذ بأقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.