"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مجددًا استهداف هدف في حيفا بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الاربعاء الموافق 18 / 9 / 2024، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت في بيانها "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت هدفا في حيفا الثلاثاء.