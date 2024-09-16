القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا نظامًا صاروخيًا بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير نظام صاروخي في منطقة يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن".
وأشارت إلى أنّه "تمّ تحديد أنّ هذا النّظام يمثّل تهديدًا واضحًا وشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مشدّدةً على أنّه "تمّ اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة أكثر أمنًا وأمانًا للسّفن الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة".
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