قوى الأمن عممت صورة موقوف نفذ عمليات نصب واحتيال زاعمًا أنه موظف بشركة تحويل أموال

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هويّة شخص يقوم بشراء أجهزة خلويّة من محال معدّة لبيع الهواتف، زاعمًا أنّه موظّف في إحدى شركات تحويل الأموال، بحيث يطلب من أصحابها تسليمه الهاتف أمام الشّركة الّتي يعمل فيها، ثمّ يقوم باستلامه بعد دفع ثمنه؛ ليتبيّن لاحقًا أنّ المبلغ مزيّف".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-9-11، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة ​الطيونة​، على متن درّاجة آليّة نوع "V150"، لون نبيذي، وهو يقوم بشراء هاتف خلوي بالطّريقة ذاتها؛ وضبطت معه مبلغ 950 دولارًا أميركيًّا مزيّفًا"، مشيرةً إلى أنّه "تبيّن أنّه يُدعى: "ع. ج." (مواليد عام 2000، لبناني)". وكشفت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليّات عدّة مشابهة".

ولفتت الشّعبة إلى أنّ "لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت الكائن في محلّة السوديكو، أو الاتصال على الرّقم: 611019-01؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".