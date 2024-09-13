سفير مصر زار بري: الحوار بين "الخماسية" والأفرقاء اللبنانيين سيؤدي لانفراج بملف الرئاسة

لفت السّفير المصري لدى لبنان ​علاء موسى​، بعد لقائه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، إلى أنّ "اللّقاء كان طيّبًا مع برّي كما العادة، وتطرّقنا خلاله لأكثر من محور، وكان من الضّروري إطلاعه على آخر التطوّرات بما يتعلّق بالمفاوضات حول غزة"، مؤكّدًا أنّ "ما يحدث في ​قطاع غزة​ يؤثّر علينا جميعًا، وخصوصًا على الأوضاع في ​جنوب لبنان​، وهذا الموضوع أخذ حيّزًا كبيرًا من النّقاش".

وأوضح "أنّنا تحدّثنا أيضًا بملف الرئّاسة بشكل تفصيلي، بما يخصّ الأفكار الّتي طرحها برّي منذ فترة، وأعاد طرحها مرة أخرى بشكل متقدّم أكثر في الأسبوع الماضي، كما تحدّثنا عن كيفيّة كسر حالة الجمود في الملف الرّئاسي. وأتصوّر أنّنا جميعًا ندرك أنّ انتخاب رئيس للجمهوريّة مسألة في غاية الأهميّة، والجميع يدرك أنّ اليوم قبل الغد يجب أن نُحدث الفارق بما يخص هذا الملف".

وذكر موسى أنّ "برّي أكّد لي مرّة أخرى إصراره وتمسّكه بفصل مسار ما يحدث في غزة عن المسار الرّئاسي، وهذا أمر في غاية الأهميّة، لأنّه إذا ما استطعنا فعلًا فعل هذا فسنتمكّن بعض الشيء من إحداث حلحلة في الملف الرّئاسي".

وبيّن "أنّنا تحدّثنا كذلك عن جهود "​اللجنة الخماسية​" وإجتماعاتنا في الفترة المقبلة وما نرجو إليه، وأكّدت لبرّي أنّنا سنبقى على تواصل بما يخصّ تحرّكات "الخماسيّة"، وأنّ الحوار ما بين اللّجنة والأفرقاء اللّبنانيّين هو الأمر المهم وهو الّذي سيؤدّي إلى انفراج في هذا الملف".

كما أشار إلى "أنّنا تناولنا الوضع في الجنوب، وهناك توافق أنّه لا بدّ من الوصول إلى تسويات بشأنه، لكن كما تعلمون هناك ربط وتأثّر بما يحدث في غزة، لعلّ وعسى في الأيّام المقبلة تحدث انفراجة للوضع في غزة، وبالتّالي ينعكس ذلك على الوضع في الجنوب. لكن دائمًا نسعى من أجل بذل كلّ الإجراءات والجهود من جانب لبنان وأصدقائه لتجنّب توسّع رقعة المواجهة".

وعن الاجتماعات المقبلة للّجنة الخماسيّة، كشف موسى "أنّنا سنلتقي في "الخماسيّة" بعدما كان الاهتمام الأكبر في الفترة الساّبقة منصبًّا على تهدئة الجبهة في الجنوب. الآن عدنا مرّة أخرى للتّركيز على الملف الرئاسي، وسنلتقي لأنّ السّفراء لم يكونوا متواجدين في لبنان، وهم عادوا إلى لبنان وسنتجتمع من أجل التّداول في التّقييمات للأوضاع، وما حدث في الفترة السّابقة وما يمكن اتخاذه في المستقبل؛ ولن نتحدّث عن أفكار الآن إلّا بعد التّداول مع أعضاء الخماسيّة".

من جهة ثانية، التقى برّي المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.

على صعيد آخر ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، تلقّى برّي برقيّة تهنئة من الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي.