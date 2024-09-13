نصار رعى افتتاح مهرجان رياضي في بلاط: للإسراع بإنتخاب رئيس وتحقيق الاصلاحات المطلوبة

احتفلت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل ونادي "الشبيبة العاملة بلاط" بتدشين الملعب البلدي لكرة الطائرة الشاطئية وافتتاح المهرجان الرياضي السنوي برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ورئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا وعدد من المخاتير ورؤساء اندية وفاعليات وحشد من محبي الرياضة.

بدوره، اثنى الوزير نصار، على "الديناميكية التي يتمتع بها رئيس المجلس البلدي وعلى المشاريع الانمائية التي يعد بها وينفذها بالتعاون مع الاعضاء. بالتصميم والارادة والرؤية والعزم والمحبة نستطيع تحقيق المعجزات وهذه المميزات موجودة بشخص الرئيس الحالي للمجلس البلدي".

ولفت الى أن "ما اقوم به في وزارة السياحة واجب علي والجميع يعرف ان ابواب الوزارة مشرعة امام جميع المواطنين من دون تمييز بعيدا عن الطائفية والحزبية، وهذه هي ال​سياسة​ التي اتبعتها منذ اليوم الاول لتسلمي مهامي، وكل مواطن يحصل على طلباته وفقا للقوانين".

واشار نصار الى ان "الحملة الاعلانية (مشوار رايحين مشوار) التي اطلقتها الوزارة هذا العام، لم تأخذ حقها بسبب الظروف الامنية والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وبيروت التي كان لها تأثير كبير على الحركة السياحية والاقتصادية في لبنان".

وأكد أن "ارادتنا وصمودنا ومقاومتنا ستبقى اقوى لاظهار صورة لبنان الحقيقي، لذلك نحن مصرون على الاستمرار بمشوار المحبة والاخوة والتوافق، وقريبا سنطلق بالتعاون مع الرحابنة حملة جديدة بعنوان (مشوار راجعين مشوار) للانتشار اللبناني و(مشوار مكملين مشوار) للمقيمين في لبنان".

ورحب نصار بالفريق العراقي والوفد المرافق، شاكرا دولة العراق "لوقوفها الى جانب لبنان في مختلف ازماته ودعم اقتصاده ومؤخرا لجهة تأمين الفيول للمحطات الكهربائية في لبنان".

ودعا "للاقلاع عن الذهنية القديمة التي كانت سائدة والتي نعمل على تغييرها واصلاحا"، مؤكدا ان "دور النائب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية وعلى الوزير العمل ومحاسبته ان قصّر او اخطأ في عمله".

وتمنّى "الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة"، آملا ان "تستكمل اللجنة الخماسية مشكورة نشاطها غدا السبت، لا سيما وان هناك تحركات داخلية بين كل الافرقاء اللبنانية التي نأمل منها الوصول الى نتائج ايجابية فيتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية فيعود الانتظام الى المؤسسات الدستورية والى تحقيق ذلك سنبقى نعمل ضمن الصلاحيات المعطاة لنا".