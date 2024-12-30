الجيش: توقيف 31 مواطنًا في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، نفّذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 31 مواطنًا وفقًا لما يلي:

• دهم منزل مواطن في منطقة الهرمل وتوقيفه لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وتورطه في سرقة سيارات، وضبط معمل لصناعة المخدرات وكمية كبيرة منها.

• توقيف 12 مواطنًا في البقاع الغربي لإطلاقهم النار، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية.

• توقيف 5 مواطنين في مدينة طرابلس لإطلاقهم النار، وضبط كمية من حشيشة الكيف.

• توقيف 4 مواطنين في منطقة بعلبك لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

• توقيف 3 مواطنين في منطقة جبل لبنان لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

• توقيف 6 مواطنين في منطقة عكار لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".