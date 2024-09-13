رفع 100 كيلو مخلفات.. حملة لتنظيف قاع البحر بالميناء الشرقى بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية، بمشاركة عدد من الصيادين، وممثلي المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود للحفاظ على البيئة البحرية، والحد من المخلفات البحرية، خاصة البلاستيكية التي قد تؤثر على الكائنات البحرية، وتشديدها على استمرار التوعية بالتأثير السلبي لهذه المخلفات على البيئة.

وبحسب بيان، الجمعة، لوزارة البيئة، تم خلال الفاعليات، التي نفذها الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بالإسكندرية، استخدام عدد من القوارب ومشاركة الصيادين بالمنطقة، حيث تم رفع ما يقرب من 100 كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد والحبال القديمة، وتم توجيه هذه المخلفات بعد فرزها إلى مصانع إعادة التدوير لإنتاج مواد لها مردود اقتصادي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك الفعاليات تهدف إلى المساهمة في تقليل تلوث مياه البحر في منطقة الميناء الشرقي، كما تعد أحد الإجراءات التي يتم تنفيذها للوفاء بالتزامات مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الإقليمية للمخلفات البحرية المنبثقة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة طبقاً لاتفاقية برشلونة.

يذكر أن المخلفات البحرية، خاصة البلاستيكية، لها العديد من الآثار السلبية على حياة السلاحف والكائنات البحرية التى تؤثر سلبا على البيئة، وقد تتحلل وتصل إلى الإنسان من خلال المأكولات البحرية، كما تساهم هذه المخلفات التاريخية التي تراكمت في قاع البحر خلال العقود الماضية في التأثير السلبي على جودة وشفافية المياه التي تحتاجها الكائنات البحرية.