شكرا لقرائتكم خبر عن المركبة "سويوز إم إس 26" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التحمت مركبة الفضاء "سويوز إم إس 26" وعلى متنها رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أمريكي، بمحطة الفضاء الدولية.

ووفقا لبث "روسكوسموس"، فقد وصل رائدا الفضاء الروسيان أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر، وكذلك رائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت، إلى المحطة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. 40 تجربة علمية وبالنسبة لأوفشينين، هذا هو الإطلاق الرابع والمهمة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لروسكوسموس. وخلال الرحلة، سيتعين على رواد الفضاء الروس إجراء أكثر من 40 تجربة علمية، 3 منها لم تُجر من قبل في المحطة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن ينطلقوا إلى الفضاء الخارجي في ديسمبر 2024.