شكرا لقرائتكم خبر عن الجند تحتفل بتخريج الدفعة الثانية في قسم الصيدلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا ،اليوم، بحفل تخرج الدفعة الثانية في قسم الصيدلة بكلية العلوم الطبية، ضمن سلسلة احتفالات التخرج المستمرة التي تنظمها الجامعة برعاية الدكتور محي الدين القباطي، رئيس الجامعة، وحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالحميد اليوسفي.

وتأتي الاحتفالات تزامناً مع الأعياد الوطنية، حيث تخلله أوبريت وطني وفقرات فنية أخرى، إلى جانب عروض مرئية تستعرض أبرز المحطات التي مر بها الخريجين والخريجات.

وفي كلمة لرئيس قسم الصيدلة، الدكتور شادي العامري، أعرب خلالها عن فخره الكبير بهذه الدفعة المتميزة، وقال: "إن رؤية هؤلاء الخريجين وهم يستعدون للانطلاق إلى حياتهم المهنية هو أعظم شهادة على العمل الجاد والالتزام الذي أبداه الجميع خلال سنوات الدراسة.

وفي كلمة الدفعة، عبّرت إحدى الخريجات عن امتنان الدفعة لأساتذتهم وزملائهم على الدعم المتواصل، مهنئين أولياء أمورهم بالإنجاز الذي تحقق، ومؤكدين على استمرارهم في مشوار التميز في سوق العمل واستكمال الدراسات العليا.

حضر الحفل رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالحميد اليوسفي، ونقيب الصيادلة الدكتور اسماعيل الخلي، وعدد من الشخصيات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يُذكر أن قسم الصيدلة مستمر في تقديم برامج أكاديمية متميزة، تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في تحسين الرعاية الصحية وتطوير قطاع الصيدلة على المستويين المحلي والدولي.