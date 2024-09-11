بن سلمان ورئيس مجلس الدولة الصيني يترأسان اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة رفيعة المستوى

ياسر رشاد - القاهرة - ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى، بالتعاون مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

ركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين السعودية والصين في عدة مجالات، بما في ذلك التنسيق السياسي والأمني، بالإضافة إلى الفرص التجارية، والطاقة، والاستثمار، والثقافة، والتقنية. كما تم تناول المستجدات الإقليمية والدولية وجهود البلدين في التعامل معها.

وخلال الاجتماع، وقع الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الدولة الصيني محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له في الديوان الملكي بالرياض، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية مع عزف السلامين الوطنيين السعودي والصيني. تلا ذلك جولة مباحثات رسمية تناولت مجالات التعاون المختلفة.

رحب الأمير محمد بن سلمان بالوفد الصيني، معربًا عن سعادته بزيارة لي تشيانغ للمملكة. من جانبه، عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن تقديره لما لقيه هو والوفد من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب السعودي.

في نهاية اللقاء، أقام الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء رسمية تكريما لرئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له.

حضرت اللقاء من الجانب السعودي شخصيات بارزة تشمل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، بالإضافة إلى وزراء التجارة والسياحة والاستثمار والمالية والإعلام، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وسفير المملكة لدى الصين.

من الجانب الصيني، حضر اللقاء وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشو انغلونغ، ووزير التجارة وانغ ونتاو، ووزير إدارة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية شيوشيو اتشيانغ، ونائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، وسفير جمهورية الصين لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب وزير الخارجية دينغ لي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو سوشه، ونائب وزير الثقافة والسياحة لي تشيون، ومدير مكتب رئيس مجلس الدولة كانغ شيو بينغ