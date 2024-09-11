شكرا لقرائتكم خبر عن السكان غادروا منازلهم.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق في باكستان اليوم الأربعاء، إذ شعر سكان إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا بالهزة الأرضية.

وذكرت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أن مركز رصد النشاط الزلزالي الوطني أكد أن السكان شعروا أيضا بالزلزال في العاصمة إسلام آباد، مما أثار فزعا بين السكان. زلزال باكستان وهرع السكان في مدن الإقليمين لمغادرة منازلهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ولم ترد تقارير حول وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية، ولكن السلطات مازالت في وضع تأهب وتقوم بتقييم الوضع.