"نيويورك تايمز": الهجوم على المواصي تم على الأرجح باستخدام قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل

افادت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن خبراء أسلحة، بأن "الهجوم على المواصي تم على الأرجح باستخدام قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، ارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة مروعة جديدة في قطاع غزة، حيث شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.

المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن مقتل 40 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين الفلسطينيين في عداد المفقودين.