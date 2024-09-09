شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تسمح بطلب توريد لقاحات جدري القرود.. هذه آخر التطورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سمحت الحكومة السويدية لهيئة الصحة العامة في البلاد، إذا اقتضى الأمر، بإبرام اتفاق بشأن طلب لقاح ضد العدوى من فيروس جدري القرود (إمبوكس).

وتصنعه شركة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين. لقاحات جدري القرود وأوضحت أنه يتعين أن تمول مثل هذه المشتريات، بتكلفة قصوى مقدارها 150 مليون كرونة سويدية.

ويأتي هذا في إطار قرض وكالة الصحة العامة لاستثمارات الاستعداد والتأهب.

ويشار إلى أنه عقب اكتشاف أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من إمبوكس في أوروبا منتصف أغسطس الجاري، أكد وزير الصحة السويدي ياكوب فورسميد استعداد النظام الصحي بالبلاد على نحو جيد. نصائح سفر جديدة كما أعلنت السويد عن نصائح سفر جديدة للدول الأفريقية، وأيضا توصيات بشأن اللقاحات للعاملين في مجال الصحة والمستشفيات وعمال الإغاثة وغيرهم في المناطق الأكثر تضررا.

وذكر كبير علماء الأوبئة في السويد ماجنوس جيسلين، في وقت سابق إن البلاد لديها ما يكفي من اللقاحات.