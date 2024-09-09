شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث رجال الإطفاء يأملون في إخماد حرائق غابات في ألمانيا بعد هطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رجال الإطفاء في ألمانيا، صباح اليوم الاثنين، عن أملهم في أن تساعد الأمطار التي هطلت طوال الليل على جبال هارتس بوسط ألمانيا في إخماد حرائق غابات اندلعت منذ عدة أيام.

وذكر إيمو كرامر، الذي يقود عملية نشر فرق الطوارئ، أن أطقم الإطفاء تستعد للعودة إلى بروكن، أعلى جبل في شمال ألمانيا، لتقييم الحرائق بعد عدة ساعات من الأمطار المستمرة.

وقال كرامر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سنذهب مع أطقم الطوارئ لمعرفة تأثير الأمطار".

واندلع الحريق يوم الجمعة الماضي في كونيجسبرج، وهي قمة جانبية لبروكن، وانتشر على امتداد حوالي ألف متر. عمليات الإخماد

وجرت عمليات إخماد الحريق جوًا وأرضًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، وفي مساء السبت الماضي نجحت خدمات الطوارئ أخيرا في منع انتشار الحريق.

وأصبحت المنطقة، التي تعد عادة وجهة سياحية شهيرة، مغلقة حاليا أمام السائحين. ووفقا لرئيس إدارة الإطفاء في المنطقة كاي-أوفه لوسه، من غير المرجح إجراء المزيد من عمليات إطفاء الحرائق الجوية في هذه المرحلة.

وأوضح لوسه أن الخطة الرئيسية هي إطفاء الحريق المتبقي في المنطقة من الأرض والبحث عن جيوب الجمر، مضيفا أنه من المقرر نشر حوالي 50 فرد إطفاء للقيام بهذه الجهود.