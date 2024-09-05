شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مدمرة وفيضانات.. كيف تستعد هونج كونج لإعصار ياجي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب إعصار ياجي من ضواحي هونج كونج وجنوب الصين، تتأهب المناطق الساحلية للتعرض لرياح مدمرة وأمطار غزيرة.

ومن المقرر أن تصدر هونج كونج أعلى ثالث تحذير من العواصف اليوم الخميس. تداعيات إعصار ياجي ويحمل إعصار ياجي رياحًا تسير بسرعة 241 كيلومترا في الساعة.

وتعادل قوة الإعصار إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون، الذي يقيس قوة الأعاصير، وهو ما يعني أنه عاصفة قوية لديها القدرة على إحداث ضرر كارثي.

وقد أغلقت هونج كونج دور الحضانة والمدارس الخاصة بالأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة اليوم الخميس.

في حين ألغت شركة هونج كونج اكسبريس إيروايز للطيران منخفض التكاليف ست رحلات اليوم. إغلاق المدارس والمصانع وأودى إعصار ياجي بحياة ما لا يقل عن 15 شخصًا في الفلبين، واضطر الآلاف للفرار من منازلهم، قبل أن يتحرك نحو بحر الصين الجنوبي.

وستغلق مدينة هايكو في جزيرة هاينان المدارس والمصانع ومحال البقالة ابتداء من اليوم استعدادًا لإعصار ياجي.