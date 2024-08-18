شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف قوية في التشيك.. ورجال الإطفاء يكافحون للتعامل مع الأضرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبذل رجال الإطفاء قصارى جهدهم للتعامل مع الأضرار الناجمة عن عواصف قوية في منطقتي "فيسوتشينا" و"باردوبيتسه" في التشيك.

واستدعت لسلطات رجال الإطفاء وأطقم الطوارئ، للتعامل مع العشرات من حالات الطوارئ وضخ المياه من الأقبية وإزالة الأشجار المتساقطة من الطرق وقضبان السكك الحديدية وفي إحدى الحالات، وانهيار طيني من حقل إلى طريق محلي، حسب إذاعة براغ التشيكية اليوم الأحد.





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وسجلت بعض المناطق هطول أكثر من 50 ملليمترا من الأمطار خلال نصف ساعة.

وتردد أن العديد من أسطح المباني تضررت.

وكانت إذاعة براغ قد ذكرت أن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية الهيدرولوجية توقع بدء هبوب عواصف رعدية ، هذا الأسبوع، والتي ربما تؤدي لهطول أمطار غزيرة.

كما توقع المعهد أن تزداد حدة موجة الحر منتصف الأسبوع، حيث ستفاقم الرطوبة المرتفعة من الاحساس بالحرارة.