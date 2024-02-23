المكتب الإعلامي في قطاع غزة يكشف أهم الإحصائيات الناجمة عن الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وحسب المكتب فإنه "منذ 140 يوما تم ارتكاب 2573 مجزرة، 36514 قتيل ومفقود، 29514 قتيلا ممن وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم 13 ألف طفل و8800 سيدة، 340 من الطواقم الطبية، 47 من الدفاع المدني، 130 من الصحفيين".

وأفاد بأن "هناك 7 آلاف مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 69,616 مصابا، 11 ألفا منهم بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، مبينا أن هناك 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما".

وذكر أن "هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، 8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية".

وأوضح أن "هناك 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون نازح في قطاع غزة".

كما تم "تدمير 157 مقرا حكوميا، و100 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي، و304 مدارس وجامعة دمرت بشكل جزئي، 208 مساجد دمرت بشكل كلي، و278 مسجدا دمر بشكل جزئي، وتم استهداف وتدمير 3 كنائس، 70 ألف وحدة سكنية دمرت كليا، و290 ألف وحدة سكنية دمرت جزئيا غير صالحة للسكن".

وكشف أنه "تم إلقاء 69 ألف طن من المتفجرات على غزة، كما خرج 31 مستشفى، 53 مركزا صحيا عن الخدمة. وتم استهداف 152مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمرت 124 سيارة إسعاف و200 موقع أثري وتراثي".