شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 7 أبريل: ارفع سقف توقعاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الجدى هو برج الطموح والانضباط والمسئولية، مواليده لا يحبون الفشل، ويعملون بصبر شديد حتى يصلوا لأهدافهم، قد يبدون باردين عاطفيًا، لكنهم فى العمق أوفياء وصادقون.

برج الجدى فى حظك اليوم 7 أبريل

اليوم مناسب لتعيد ترتيب أولوياتك، قد تكتشف أن ما كنت تظنه بعيدًا أصبح فى المتناول، فقط ارفع سقف توقعاتك.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة إلهام شاهين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تحصل على عرض مهنى جديد أو مسؤولية أكبر، فكر جيدًا قبل الرفض، فقد تكون هذه الخطوة نقلة نوعية فى حياتك. لا تخشَ التغيير، أنت مستعد أكثر مما تظن.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تترك مساحة للشريك للتعبير عن نفسه، ولا تتحكم فى مجريات العلاقة. إن كنت أعزب، فهناك فرصة للتعارف مع شخص يشاركك نفس القيم والطموحات.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تحافظ على ساعات نوم منتظمة، فقد يؤثر الأرق على تركيزك اليومى. خصص وقتًا للاسترخاء العقلى، وابتعد عن الشاشات قبل النوم.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة حاسمة تنتظرك على مستوى القرارات الشخصية، وقد يكون من المهم أن تثق بحدسك. لا تسمح لأحد بالتقليل من إنجازاتك، فأنت تبنى طريقك بثبات.