شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 16 مارس: تعلم من أخطاء الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية مرحة، كما يتعامل بدبلوماسية مع من حوله، كما يعمل على تحقيق التوازن فى حياته.

برج الميزان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى منها الأناقة والتفاؤل الدائم وحبه لشريك حياته، وحرصه على إتقان عمله، والتردد في إتخاذ القرارات.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

تعلم من أخطاء الماضى ولا تكررها مرة أخرى، وضع أفكار جديدة ومختلفة تساعدك على تحقيق أحلامك وطموحاتك التي تحلم بها.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تخسر شريك حياتك بسبب عصبيتك الزائدة ورفضك للإنصات له طوال الوقت، فحاول أن تحسن علاقتك به وتمنحه بعض الوقت حتى تنصت له .

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظام غذائى صحى غنى بالخضروات والفواكه، ولا تفرط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات .

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة أن يتعلم من أخطاءه ووضع أفكار جديدة ومختلفة تساعده على النجاح.