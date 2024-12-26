شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 26 ديسمبر: الحظ يبتسم لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج القوس يحبون الانطلاق والسفر والرحلات يعشقون الحرية، والحياة وسط العائلة ومع الأصدقاء، لديهم استقلالية وإحساس مرهف يعشقون الفن والموسيقى، مرحين للغاية ويعشقون المزاح.

برج القوس فى حظك اليوم الخميس 26 ديسمبر

مولود برج القوس عقلانى يخطط جيدًا لمستقبله، لديه القدرة على تحقيق أهدافه وأحلامه، القوس واثق من نفسه للغاية، بالإضافة إلى أنه إنسان مثقف يعشق القراءة والمعرفة التى يرى فيها الخروج من الأجواء المحيطة به.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس نجلاء فتحى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، لكن هذه الأيام قد تشعر أن الأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تنشغل عن الحبيب وتصبح حياتكما أكثر فتوراً، فأنت تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيّد أكثر من ذلك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

ربما قد تشعر ببعض التعب والإرهاق فى بداية نظامك الغذائى الجديد، لكنك سرعان ما ستعتاد عليه.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى هذا الأسبوع، اعمل فى الظل بعيدًا عن لفت الأنظار وتصرّف بسرية بعيدا عن أنظار وعيون الحاقدين والمترصدين لك.