شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر: تمهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها الأنانية والثقة بالنفس بالنفس التي تصل لحد الغرور، والرومانسية وحبه الشديد لعمله وطموحه الذى ليس له حدود.

برج الأسد فى حظك اليوم 24 ديسمبر

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها التفاخر بممتلكاته ورومانسى يحاول دائماً تدليل شريك حياته ويحرص على التواجد بدائرة الضوء.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدى أباظة، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تندفع في إتخاذ أي قرار في عملك وأحسب خطواتك جيداً، وأعمل على تحسين أفكارك وطبقها حتى تظهر إبداعك لمن حولك ولا تتكاسل عن ذلك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك، وأغلق هذا الباب تماماً، وحسن علاقتك بالشريك حتى تشعر معه بالسعادة والاستقرار.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظام غذائى صحى غنى بالأطعمة الصحية ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة حتى تحافظ على رشاقتك كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن لا ينصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينه وبين شريك حياته حتى تظل علاقته به.