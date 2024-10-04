الاكثر متابعة اليوم - ردة فعل قادير دوغلو بعد حمل زوجته نسليهان أتاغول

بيروت - سعد محمود - اعلنت الممثلة التركية نسليهان أتاغول، عن ردة فعل زوجها الممثل قادير دوغلو، بعد معرفته بحمل حملها بمولودهما الأول، بعد ثماني سنوات على زواجهما.

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ولم يستطيع قادير إخفاء سعادته بهذا الخبر، إذ كشفت زوجته في مقابلة لها، إنه ظل يضحك بشكل متواصل لمدة 15 دقيقة عندما أخبرته بأنها حامل، وأشارت إلى أنهما كانا سعيدين بحدوث الحمل.

ولفتت نسليهان إلى أنهما يستمتعان بكل لحظة من لحظات الحمل، رغم حدوث في وقت غير متوقع.

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اكدت نسليهان أن ولادتها ستكون في تركيا وليست في أي مكان آخر، قائلة: “أفضل أن تكون الولادة في هذه الأرض”.