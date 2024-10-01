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اتفرج .. سما المصري ميفوتهاش رفع الاسعار وجتلها الفرصة : رفعت فستانها

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بيروت - نادين الأحمد - سما المصري ميفوتهاش رفع الاسعار وجتلها الفرصة : رفعت فستانها - جريدة

لا تمل سما المصري من نشر صور وفيديوهات تظهر فيها بملابس جريئة تثير بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، فقد استغلت سما المصري ارتفاع الاسعار في مصر ونشرت فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً قصيراً وتتسوق داخل السوبر ماركت وتعمدت الوقوف بطريقة مثيرة لتستعرض مؤخرتها أمام الجمهور.

علقت سما على الفيديو قائلة:”يانهار يانهار الشباب بتنهار…….فعلا الاسعار لو ارتفعت اكتر من كده كلنا هننهاااار…..مش هارفع الاسعار تاني خلاص عشان خاطركم دا اخر رفع الناس مش مستحملهه”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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