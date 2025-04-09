رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مبارك علي عبدالله النيادي وكيلاً لوزارة العدل

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيلاً لوزارة العدل.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية