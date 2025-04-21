الامارات | مركبات أجرة ذاتية القيادة في دبي العام المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «بايدو أبولو جو» (Baidu ApolloGo)، المتخصصة في توفير حلول التنقل ذاتي القيادة، لتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة على نطاق واسع في الإمارة، حيث ستقوم الشركة بالتشغيل التجريبي لـ50 مركبة ذاتية القيادة خلال الأشهر المقبلة، وذلك تمهيداً للتشغيل الرسمي، وإطلاق الخدمة للجمهور في العام المقبل.

وشهد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، والمدير العام للأعمال الخارجية في مجموعة بايدو للقيادة الذكية، هالتون نيو، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة و«بايدو»، التي وقعها عن الهيئة المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، وعن الشركة المدير العام للأعمال الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليانغ تشانغ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، تقوم شركة بايدو أبولو جو، بتشغيل الجيل السادس من مركبات الأجرة ذاتية القيادة «Robo Taxi RT6»، المصمم خصيصاً لخدمات التنقل ذاتي القيادة والمزود بأكثر من 40 مستشعراً وحساسات، لضمان أعلى مستوى من الأتمتة والسلامة، وهو النموذج الذي حقق نجاحاً كبيراً وإشادة من قبل المستخدمين في الصين، وستبدأ مرحلة تجميع البيانات والتجارب بعدد 50 مركبة خلال الأشهر المقبلة، وترتفع تدريجياً إلى 1000 مركبة أجرة ذاتية القيادة في السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقاً لمعايير كفاءة وجودة تقديم الخدمة، وتُعدّ هذه الخطوة أول توسع دولي لشركة «أبولو جو» في مجال اختبار وتشغيل المركبات الذاتية القيادة خارج الصين وهونغ كونغ.

وسجلت الشركة حتى الآن أكثر من 150 مليون كيلومتر من القيادة الآمنة، ما مكنها من تنفيذ عمليات تشغيل واسعة النطاق لخدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في عدد من المدن الصينية، إلى جانب إطلاق عمليات تشغيل كاملة من دون سائق بنسبة 100%، حيث أتمت «أبولو جو» (ApolloGo) أكثر من 10 ملايين رحلة تنقل ذاتي القيادة، وتُعدّ أكبر مشغّل لأسطول سيارات ذاتية القيادة في العالم.

وأعرب مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة «بايدو أبولو جو»، التي تُعدّ من أبرز الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، حيث أطلقت أول خدمة مركبات أجرة ذاتية القيادة في الصين، وتقود جهوداً كبيرة لدمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقنيات الأتمتة لبناء مدن المستقبل الذكية.

وقال الطاير إن المذكرة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، لترسيخ موقع الإمارة فـي الصدارة فـي تطبيق حلول النقل المتقدمة والمستدامة، وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، واحتضان التجارب الخاصة بتطبيق حلول التنقّل المبتكرة، كما تُعدّ المذكرة خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وأضاف: «إن التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والشركات العالمية تُسرّع الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات ذاتية القيادة، فيما تعمل الحكومات ممثلة في الهيئات المعنية بترخيص تشغيل المركبات ذاتية القيادة، على تطوير البنية التحتية التي تحتاج إليها المركبات ذاتية القيادة، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لتشغيلها».

من جانبه، أكّد هالتون نيو أن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات يدعم جهود إمارة دبي في تبني التكنولوجيا المبتكرة، ويسهم في دعم رؤية دولة الإمارات، في تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة.

وقال: «تسعى أبولو جو (ApolloGo) إلى تقديم خدمات تنقل ذكية تتسم بالأمان، والاستدامة، والكفاءة في مختلف مدن العالم، ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، نهدف إلى تطوير حلول نقل تحولية، تُمكّن المجتمعات، وتسهم في دفع مسيرة التقدم».

وقال ليانغ تشانغ: «تمثّل شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات أهم توسع دولي لخدمة أبولو جو (ApolloGo) خارج الصين حتى الآن، ويعكس هذا التعاون التزام دبي الراسخ في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الابتكار في حلول التنقل من الجيل التالي».

من جانبه، قال أحمد بهروزيان: «سيوفر التنقل ذاتي القيادة نمط حياة أفضل لجميع فئات المجتمع، وسيتيح حرية التنقل لمن لا يستطيعون القيادة حالياً، مثل الأطفال وكبار السن، كما سيوفر الكثير من الوقت والجهد، وسيرفع من مستوى السلامة المرورية على الطرق، مؤكداً أن المستقبل سيكون لتقنيات التنقل ذاتي القيادة التي ستشكل جزءاً أساسياً من حركة تنقل السكان».

مطر الطاير:

• التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والشركات العالمية تُسرّع الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات.

• 1000 مركبة أجرة ذاتية القيادة في دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.