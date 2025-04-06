الامارات | «سوربون أبوظبي» تقدم 10% خصماً على التسجيل المبكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن تقديم خصم بنسبة 10% للطلاب الذين يسجلون بشكل مبكر قبل 30 أبريل. وقالت إن هذه المبادرة تهدف إلى تقليص العوائق المالية التي تحول دون الالتحاق بالتعليم العالي، ما يوفر فرصة أكبر للطلاب لتحقيق أحلامهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن الخصم يسري على المتقدمين الجدد المسجلين في برامج البكالوريوس والدراسات العليا للعام الدراسي المقبل، إضافة إلى طلاب السنة الثالثة من البكالوريوس الذين سيلتحقون ببرنامج الماجستير فيها.

كما أطلقت الجامعة حملة «تبرّع بجهازك»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لدعم المدارس التي تفتقر إلى الموارد الكافية حول العالم. وتمكن قسم تكنولوجيا المعلومات والخدمات المؤسسية من جمع والتبرع بأكثر من 275 جهازاً.

وذكرت الجامعة أن المبادرة تعمل على تمكين الطلاب من خلال توفير أدوات التعلم الأساسية، ومساعدتهم على تطوير المهارات الرقمية. وتسعى الجامعة إلى إحداث تأثير دائم في المجتمع من خلال تمكين الطلاب من المشاركة في المشاريع الهادفة.