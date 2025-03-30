الامارات | 7 مواقع لمدافع عيد الفطر في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت القيادة العامة لشرطة دبي سبعة مواقع في الإمارة لمدافع عيد الفطر السعيد، مؤكدة استكمال الاستعدادات لتجهيز المدافع إيذاناً بقدوم العيد.

وذكر قائد فريق المدفع، المقدم عبدالله طارش العميمي، أن هذه العادة التراثية متجذّرة في الموروث الاجتماعي الإماراتي، حيث كان المدفع وسيلة رئيسة للإعلان عن موعد الإفطار أو حلول العيد، وتحرص دبي على استمرارها حتى في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. وأضاف أن الفرق المختصة ستتولى تشغيل المدافع في سبعة مواقع تشمل مسجد زعبيل الكبير، ومصليات العيد في أم سقيم، وند الحمر، والبرشاء، وند الشبا، والبراحة، وحتا، لضمان تغطية واسعة تعزز أجواء الفرح والاحتفال بالعيد.