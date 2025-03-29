الامارات | الإمارات تُنفّذ إخلاء طبياً عاجلاً لـ 188 مصاباً من غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى دولة الإمارات، أمس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة الإخلاء الـ24، وحملت على متنها 81 جريحاً ومريضاً بالسرطان من قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، قادمة من مطار رامون في إسرائيل، وعبر معبر كرم أبوسالم، لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، برفقة نحو 107 من أفراد عائلاتهم.

ويأتي الإخلاء العاجل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وفور وصول الطائرة، قامت الفرق الطبية بعملية نقل الجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية، مقر إقامتهم.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الدعم التاريخي لدولة الإمارات للشعب الفلسطيني، ووقوفها مع سكان غزة في الأزمة الحالية التي يواجهونها، حيث تسهم المبادرات الإنسانية الإماراتية في التخفيف من الآثار الكارثية التي يواجهها سكان القطاع، وخصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سلطان محمد الشامسي: «تعكس جهود دولة الإمارات في عمليات الإخلاء الطبي المتواصلة، حرصها على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة التي يتعرض لها سكان القطاع».

وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل العمل الحثيث مع الشركاء الدوليين، والأمم المتحدة، لمضاعفة المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة والمعاناة الإنسانية.

وحرصت الإمارات منذ اندلاع الأزمة على تقديم علاج المصابين جراء الأزمة، وتوفير الرعاية الصحية لسكان غزة، عبر المستشفى الميداني الإماراتي المتمركز جنوب القطاع، والمستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية، إضافة إلى دعم مستشفيات القطاع بالمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وسارعت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرات استمراراً للجهود الإماراتية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية.