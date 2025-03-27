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الامارات | شرطة دبي: الإتجار بالألعاب النارية مخالف للقانون ويؤدي إلى عقوبات

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  • الامارات | شرطة دبي: الإتجار بالألعاب النارية مخالف للقانون ويؤدي إلى عقوبات 1/2
  • الامارات | شرطة دبي: الإتجار بالألعاب النارية مخالف للقانون ويؤدي إلى عقوبات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة دبي، فس حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بأن الاتجار بالألعاب النارية مخالفٌ للقانون، وقد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم.

وأكدت شرطة دبي على الجمهور ألا يعرضوا أنفسهم نفسك للمساءلة، والالتزام بالقوانين التي وُضِعت لضمان سلامة الجميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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