الامارات | 55 ألف مستفيد من مبادرات "طرق دبي" خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن نجاح 20 مبادرة مجتمعية أطلقتها خلال شهر رمضان، استفاد منها 55 ألف شخص، بمشاركة 350 متطوعًا من موظفي الهيئة، قدموا أكثر من 1,500 ساعة تطوعية لدعم الفئات المستهدفة، ومنها أصحاب الهمم، الأيتام، سائقي الدراجات والشاحنات، مستخدمي النقل العام، والأسر المتعففة.

وشملت المبادرات "إفطار صائم"، الذي استفاد منه 30 ألف شخص بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، و"باص الخير"، الذي قدم الدعم لـ 15,500 مستفيد، إضافة إلى فعاليات استهدفت 5,000 شخص في محطات المترو. كما وزعت الهيئة 1,000 بطاقة نول ضمن مبادرة "المير الرمضاني"، التي تزامنت مع "يوم زايد للعمل الإنساني".

وأكد عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن هذه المبادرات تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم العطاء، مشيرا إلى أن "طرق دبي" تعمل على تقييم الأثر الاجتماعي لمبادراتها لضمان تحقيق تأثير مستدام.

واحتفالًا بعيد الفطر، نظمت الهيئة فعاليات لمجلس كبار المواطنين، تضمنت عروضًا ثقافية وورش عمل، إلى جانب توزيع عيديات في محطة مترو اتصالات، واستهدفت الأيتام وكبار المواطنين وأصحاب الهمم فيما اختتمت أنشطتها بتنظيم ورش قرائية لأبناء الموظفين بالتعاون مع مجتمع هواوي، في إطار دعمها لـ "شهر القراءة".