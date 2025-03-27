الامارات | بلدية دبي تؤكّد جاهزية فرق عملها لتأمين عطلة عيد الفطر المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي جاهزية فرقها الميدانية المتخصصة لتأمين عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر خطة شاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة لسكان وزوار الإمارة خلال فترة العيد، وضمان راحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم، حيث جهزت كادراً مؤهلاً ومتخصصاً مكوناً من 477 فرداً يضم 227 مشرفاً ومراقباً، و250 مهندس نظافة.



يأتي ذلك ضمن جهود البلدية الرامية إلى متابعة القطاعات الحيوية التي ينشط عملها خلال أيام العيد، وتأمين المواقع السياحية في محاور الصحة والسلامة والصحة العامة وسلامة الغذاء، ورقابة الحدائق والمرافق الترفيهية والشواطئ العامة، والأسواق، وإدارة عمليات النفايات. كما يعكس التزامها بتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية التي تضمن أن يستمتع سكان وزوار إمارة دبي بأجواء العيد في مستويات متقدمة من سلامة الغذاء، والصحة والسلامة العامة التي تعزز جَودة حياتهم، وتجعل دبي أكثر جاذبية وريادة في مختلف الأوقات والمناسبات.



وتشمل استعدادات بلدية دبي وإجراءاتها الاستباقية؛ تكثيف الرقابة على المؤسسات الغذائية، والتأكد من التزامها بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، ومدى التزام أصحاب الفعاليات والعاملين بمعايير السلامة الغذائية المعتمدة، خلال مراحل إعداد الطعام المختلفة من تخزين وتحضير وطهي وصولاً إلى التأكد من جودة المواد المستخدمة وصلاحيتها، فضلاً عن تنظيم الحملات التفتيشية التي تضمن سلامة الأغذية في الفعاليات المقامة ضمن المناطق الترفيهية ومناطق الجذب السياحي.

كما كثفت حملاتها الرقابية وزياراتها التفتيشية على أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والفنادق، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية، والتي تنظّم فيها عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للعمال في مناطق القوز الصناعية الثالثة والرابعة، ومحيصنة الثانية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة. إلى جانب الرقابة والتفتيش لتقييم برامج مكافحة آفات الصحة العامة، والتأكد من خلو المناطق السياحية والحدائق والبحيرات من الآفات والمعالجة الفورية في حال رصد أي نشاط باستخدام مبيدات صديقة للبيئة.



من جانبٍ آخر، رفعت بلدية دبي مستوى الجاهزية في الشواطئ العامة لاستقبال الزوار وتنظيم الحركة على الشواطئ العامة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع الكوادر الأمنية والمعدات بشكل فعال وتنظيم الحشود في المناطق الداخلية، وتخصيص مسارات دخول لأصحاب الهمم وكبار السن. وفي ذات السياق، عززت بلدية دبي جاهزية الحدائق العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار خلال العيد من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة في برواز دبي، ومدينة الطفل والحدائق الكبرى.

وفي مجال إدارة عمليات النظافة، نفذت بلدية دبي عمليات تنظيف شاملة لمصليات العيد والمرافق العامة، وتوزيع حاويات تخزين النفايات في المناطق الحيوية للحفاظ على النظافة العامة، وكثفت جهود الإشراف الميداني في تنفيذ أعمال النظافة لجميع المناطق، بما فيها الأسواق والقنوات المائية والشواطئ، وتأمين نظافة الطرق السريعة، بما يعزز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

ونوهت بلدية دبي إلى أن مركز الاتصال التابع لها يستقبل الملاحظات أو البلاغات حول المؤسسات الغذائية، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار 24 ساعة يومياً عبر الرقم: 800900.