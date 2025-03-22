الامارات | هزاع بن زايد يزور أحمد خليفة السويدي ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله في منطقة العين، وذلك في إطار نهج التواصل المباشر الذي تُرسّخه القيادة الحكيمة، حرصاً على تعزيز الروابط مع الشخصيات الوطنية التي أسهمت في مسيرة النهضة والتنمية على مستوى الدولة.

وفي بداية اللقاء، اطمأن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على صحة معالي أحمد خليفة السويدي؛ حيث أعرب سموّه عن خالص أمنياته لمعاليه بدوام الصحة والعافية.

وتبادل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مع معالي أحمد خليفة السويدي والحضور الأحاديث الودية والتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يوفّق القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى مواصلة مسيرة التقدُّم والنماء، لما فيه خير الوطن وازدهاره ورفعة أبنائه وبناته في جميع المجالات.

واستذكر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، المسيرة الحافلة لمعالي أحمد خليفة السويدي، ودوره الوطني البارز في مراحل تأسيس دولة الإمارات؛ حيث كان معاليه شاهداً على العديد من المحطات المفصلية عبر مسيرة تأسيس دولة الاتحاد الحافلة بالإنجازات.

وفي ختام الزيارة، عبّر معالي أحمد خليفة السويدي عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على هذه الزيارة الكريمة، التي تعكس الاهتمام الدائم للقيادة الحكيمة بتوطيد الصلات مع أبناء الوطن وتقدير عطائهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية الوطنية.