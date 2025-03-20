الامارات | 100 مشارك في «جائزة المقال الإماراتي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي تجاوز عدد المشاركات 100 مقال في فروع الجائزة المختلفة، التي تم إغلاق باب المشاركة في دورتها الأولى 16 مارس الجاري، موضحاً أن فروع الجائزة هي: المقال الأدبي، والفكري، والاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والعلمي.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة، الدكتور عبدالخالق عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المشاركات في الدورة الأولى من جائزة المقال الإماراتي فاقت التوقعات، حيث تجاوز عددها 100 مقال في فروعها المختلفة، ما يُعدّ دليلاً على أن الجائزة جاءت في وقتها، وأن أدب المقال لايزال حاضراً».

وأكّد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن الإقبال الكبير على الجائزة يعكس رغبة كُتّاب المقال بالإمارات في كتابة المقال الوطني.

وأضاف: «تم إرسال المقالات إلى المُحكمين ومازلنا في انتظار تقاريرهم وترشيحاتهم للفائزين، حيث من المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين خلال مؤتمر صحافي، في نادي دبي للصحافة، بتاريخ 14 أبريل المقبل، وسيتضمن أيضاً أخباراً سارة بشأن الدورة الثانية».

وتتكون جائزة المقال الإماراتي من ست فئات، تبلغ جائزة كل فئة منها 10 آلاف درهم، وتشمل: المقال الأدبي، والمقال الفكري، والمقال الاقتصادي، والمقال الاجتماعي، والمقال السياسي، والمقال العلمي، وتُمنح جائزة المقال الأدبي للمقال الذي يقدم قضية في الأدب وفروعه أو قراءة نقدية لأي لون من الألوان الأدبية المنتمية لأقلام إبداعية إماراتية، وتُمنح جائزة المقال الفكري للمقال الذي يناقش قضية فكرية أو فلسفية مرتبطة بالواقع الفكري والثقافي لدولة الإمارات، فيما تقدم جائزة المقال الاقتصادي للمقال المرتبط باقتصاد دولة الإمارات في أي من قطاعاته المختلفة.

وتُمنح جائزة المقال الاجتماعي للمقال الذي يقدم موضوعاً متميّزاً مرتبطاً بالمجتمع الإماراتي، فيما تذهب جائزة المقال السياسي إلى المقال الذي يطرح موضوعاً متميّزاً حول سياسات دولة الإمارات، فيما يفوز بجائزة المقال العلمي، المقال الذي يتناول الثورة المعرفية، ويتطرق إلى تطلعات دولة الإمارات في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن شروط الترشح للجائزة، أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، وأن يمس المقال موضوعاً إماراتياً معاصراً، ويتمتع بالأصالة والإبداع والعمق في التناول، وألّا يكون منشوراً أو مقدماً لجائزة أخرى، وأن يكون مكتوباً بلغة عربية سليمة، وألّا يقل عدد كلماته عن 1000 كلمة، ولا يزيد على 2000 كلمة، كما يحق للمرشّح التقدم بنص واحد في فرع واحد من فروع الجائزة، وفي حال الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي في كتابة المقال، يكون الكاتب ملزماً بتوضيح ذلك.

ويضم مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي نخبة من الكُتّاب والإعلاميين النابهين، وتشمل: مؤسس الجائزة، عبدالغفار حسين، ورئيس مجلس الأمناء، الدكتور عبدالخالق عبدالله، والأعضاء: الدكتورة مريم الهاشمي، والدكتور سليمان الجاسم، وميرة الجناحي، وجمال الشحي، وريم الكمالي.

عبدالخالق عبدالله:

. عدد المشاركات فاق التوقعات بما يعكس أهمية أدب المقال.