شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 39 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 39 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 39 درجة مئوية.- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.- الرياض 38 درجة مئوية.- جدة 36 درجة مئوية.- أبها 28 درجة مئوية.- تبوك 31 درجة مئوية.- بريدة 39 درجة مئوية.- حائل 34 درجة مئوية.- الباحة 27 درجة مئوية.- عرعر 33 درجة مئوية.- سكاكا 32 درجة مئوية.- جازان 34 درجة مئوية.- نجران 31 درجة مئوية.- الخرج 38 درجة مئوية.- المجمعة 38 درجة مئوية.- وادي الدواسر 37 درجة مئوية.- الدوادمي 36 درجة مئوية.- شرورة 37 درجة مئوية.في تقريره عناليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل.تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.