القبض على كويتي اغتصب طفلاً صباح العيد وألقى به عارياً (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: كشفت وزارة الداخلية الكويتية سريعاً عن ملابسات جريمة خطف طفل والاعتداء عليه جنسياً، موضحة أن الجريمة وقعت في منطقة ميدان حولي صباح يوم العيد، وأنها تمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" : "في إنجاز أمني يعكس جاهزية وكفاءة أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث محافظة العاصمة، من كشف ملابسات جريمة خطف واعتداء على طفل خلال فترة قياسية لم تتجاوز 24 ساعة".

وأصرت الوزراء على نشر صورة الجاني والكشف عن هويته، وهو مواطن كويتي، لكي تصل الرسالة إلى الجميع، وهي أنه لا يمكن التغاضي عن الكشف عن الجنسية فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية.

وأضافت الوزارة في منشورها: "وقعت الجريمة في منطقة ميدان حولي صباح يوم العيد. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية عن العثور على طفل في أحد طرق محافظة العاصمة عارياً ولكنه كان ملفوفاً في بطانية، ويعاني من أضرار جسدية نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي".

وختم منشور وزارة الداخلية الكويتية قائلا: "وعلى الفور، باشرت إدارة مباحث محافظة العاصمة تحرياتها المكثفة، واستطاعت خلال وقت قياسي تحديد هوية الجاني وضبطه، مؤكدة أن حالة الطفل جيدة وتمت إحالتة إلى ادارة الطب الشرعي.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم واعترف بارتكابه الجريمة جملةً وتفصيلًا، حيث تبين أنه من أصحاب السوابق في قضايا مماثلة، كما يحمل سجلًا إجراميًا في مجال المخدرات".

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة المتهم بعد ضبطه وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".