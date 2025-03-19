الامارات | إطلاق مبادرة "فطرة عيال الفريج" لتعريف الأطفال بكيفية إخراج الزكاة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق المبادرة الفرعية "فطرة عيال الفريج"، والتي تهدف إلى إحياء سنة النبي محمد ﷺ في إخراج زكاة الفطر وتعريف الأطفال بها من خلال تجربة عملية مباشرة، بمشاركة وعاظ ومشرفين متخصصين.

وستنطلق المبادرة بدءًا من 20 رمضان وحتى 28 رمضان، حيث سيتم تخصيص مسجد يوميًا لاستقبال الأطفال وتعريفهم بكيفية إخراج الزكاة، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاركين، وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود في نشر الوعي الديني بطريقة ميدانية تتماشى مع احتياجات المجتمع.