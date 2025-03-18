الامارات | طرق دبي تمنح "الفردان للصرافة" حق تسمية محطة مترو الخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مع شركة "الفردان للصرافة" تمنحها بموجبها حق تسمية محطة مترو الخيل، ليصبح اسمها "محطة مترو الفردان للصرافة"، وذلك في إطار مبادرة حقوق تسمية محطات المترو، التي توفر فرصاً استثمارية استراتيجية للشركات لتعزيز علاماتها التجارية والتواصل المباشر مع مستخدمي المترو.

وقال عبدالمحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، إن الاتفاقية تمثل خطوة حيوية نحو شراكة اقتصادية طويلة الأمد، مؤكداً أن مبادرة حقوق التسمية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه المبادرة حققت نجاحات مستمرة منذ إطلاقها، وأسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي والخدمي وخلق فرص عمل جديدة. من جانبه، صرّح حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة "الفردان للصرافة"، بأن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات تعكس التزام الشركة بتقديم حلول مالية سلسة، مؤكداً أن مترو دبي يمثل نموذجاً مبتكراً للتنقل الحضري، وأن هذه الشراكة ستعزز تجربة الركاب وتوفر لهم حلولاً ذكية ومتطورة.



وأعلنت الهيئة أنها ستبدأ اعتباراً من أبريل وحتى نهاية يونيو 2025 في تغيير اسم المحطة على اللوحات الخارجية والإرشادية داخل المحطات، وفي الأنظمة الذكية والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى تعديل الإعلان الصوتي في عربات المترو، داعية الركاب إلى ملاحظة التحديثات وطلب المساعدة من فرق العمل في المحطات عند الحاجة.