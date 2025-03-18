الامارات | محمد بن راشد: يد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب.. وبلادنا مستمرة في العمل الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنه "مع حلول ذكرى يوم العمل الإنساني .. ذكرى رحيل مؤسس العطاء في دولة الإمارات … زايد طيب الله ثراه .. نؤكد أن عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب".

وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": ترأست اليوم اجتماع مجلس الأمناء لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. استعرضنا خلاله نتائج العام السابق.

وتابع سموه: بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسة 2.2 مليار درهم خلال العام السابق في كافة المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والمجتمعية.. وبلغ عدد المستفيدين 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم..

وقال: التقيت بفريق عملنا الإنساني خلال الفعالية وعددهم 975 موظفاً.. كما يدعم المبادرات أكثر من 170 ألف متطوع في كافة برامجنا..

وأضاف: ومع حلول ذكرى يوم العمل الإنساني .. ذكرى رحيل مؤسس العطاء في دولة الإمارات … زايد طيب الله ثراه .. نؤكد أن عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب.. ونحمد الله أن وفقنا بلادنا لهذه الأعمال.. ونسأل الله أن يديم حفظه ونعمته على بلادنا بأعمال الخير التي تصدرها بلادنا لمختلف دول العالم.