الامارات | محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة ببناء نموذج رائد للرعاية الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في المستقبل، وأن الابتكار والتكنولوجيا هما السبيل لتطوير نُظم صحية أكثر كفاءة وشمولية، مشيراً سموّه إلى التزام دولة الإمارات ببناء نموذج رائد للرعاية الصحية المتقدمة، بما ينسجم مع رؤيتها للمستقبل، ويسهم في ضمان أفضل نوعيات الحياة لمجتمعها.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه، أمس، معرض الصحة العربي 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تفقد سموّه جانباً من الأجنحة المشاركة في دورته الـ50، وهي الأكبر في تاريخ الحدث الممتد على مدار نصف قرن من الزمان، حيث استقطب في دورته الحالية 3800 عارض من 180 دولة، في حين ضم الحدث 40 جناحاً دولياً شاركت من خلالها نخبة من أهم الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وإنتاج حلول وخدمات الرعاية الصحية المتطورة.

وقال سموّه: «إن انعقاد الدورة الـ50 لمعرض الصحة العربي يؤكد مكانتنا الرائدة كمركز عالمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.. ستبقى دبي نقطة التقاء الأفكار المبدعة والطاقات الخلّاقة لتطوير حلول مستدامة تعالج ما تواجهه المجتمعات من تحديات».

وأضاف سموّه: «ندعم كل جهد هدفه تصميم حلول وخدمات تسهم في مواجهة تحديات الحاضر، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.. نؤمن بأن الرعاية الصحية حق أساسي لكل إنسان.. لذا جعلنا تعزيز الابتكار في القطاع الصحي بين أهم المستهدفات.. فالمستقبل الذي نصبو إليه يتطلّب بناء شراكات فاعلة والعمل بروح الفريق الواحد.. وبتكامل الرؤى والإرادة يمكننا أن نصنع فارقاً حقيقياً ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم بدبي، أكمل المعرض 50 عاماً.. وفي دورته الـ50 شاركت فيه وفود من 180 دولة.. بالإضافة لـ3800 شركة تخصصية».

وأضاف سموّه: «نشكر كل من بنى ثقته عبر 50 عاماً في دبي والإمارات.. وندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسّن الخدمات المقدمة له.. ونتمنى للمعرض 50 عاماً قادمة من التطور والتقدم والنجاح».

وتفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته المعرض، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جانباً من المنصات المشاركة في معرض الصحة العربي، التي تعود إلى عدد من كبرى الشركات العالمية الموجودة في الحدث هذا العام، لعرض أحدث حلول وتقنيات التشخيص والعلاج والرعاية الصحية.

وتوقّف سموّه لدى منصات كليفلاند كلينك، وشركات سيمنز، وفيليبس، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية، حيث استمع سموّه من مسؤولي تلك الجهات إلى إيجاز حول ما يقدمونه من خدمات وتكنولوجيا متطورة، بما في ذلك تقنيات الأشعة والتصوير المقطعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والرنين المغناطيسي والتشخيص المخبري، وغيرها من التجهيزات الداعمة لتطور قدرات قطاع الرعاية الصحية.

رافق سموّه خلال الجولة المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، عوض صغير الكتبي، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر الشريف.

محمد بن راشد:

. نشكر كل من بنى ثقته عبر 50 عاماً في دبي والإمارات.. وندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان.

. ندعم كل جهد هدفه تصميم حلول وخدمات تسهم في مواجهة تحديات الحاضر، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.

. انعقاد الدورة الـ50 لمعرض الصحة العربي يؤكد مكانتنا الرائدة كمركز عالمي للابتكار في الرعاية الصحية.

. نؤمن بأن الرعاية الصحية حق أساسي لكل إنسان.. لهذا جعلنا تعزيز الابتكار في القطاع الصحي بين أهم المستهدفات.

. 3800 شركة تخصصية من 180 دولة، شاركت في الحدث.