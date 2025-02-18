الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الداعي للسلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، الذي تستمر أعماله حتى 21 فبراير الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية وكبار القادة العسكريين وصنَّاع القرار في قطاع الدفاع.

وأكد سموّه، خلال الافتتاح، أن ما حققته دولة الإمارات من تقدم في مجال الصناعات الدفاعية هو نتاج مسيرة طويلة، دامت على مدار عقود من العمل الجاد والتفاني في رفعة شأن الوطن، مع سعي دولة الإمارات، منذ تأسيسها، إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الحماية للوطن ومكتسباته، وصون مسيرته التنموية المباركة، وهو ما كان ليتحقق إلا بامتلاك قوة وطنية قادرة على التصدي لكل أشكال التحديات، بما يكفل للإمارات المضي قدماً في تنفيذ خططها التنموية وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأوضح سموّه أنه برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تواصل دولة الإمارات مساعيها الحثيثة في ترسيخ نهجها الداعي للسلام ودورها في نشر مقوماته، والإسهام في إقرار أسسه وضمان استدامته، إيماناً منها في حق الشعوب بأن تنعم بالطمأنينة والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «افتتحنا اليوم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 عارض من حول العالم، وبحضور كبار القادة العسكريين وصنّاع القرار في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف سموه: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحول (آيدكس) لإحدى أهم الفعاليات المتخصصة على المستوى العالمي».

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «على هامش الافتتاح، التقيت عدداً من ضيوف الحدث ووزراء الدفاع المشاركين، وتفقدت ما تعرضه الشركات الدولية من منتجات وتقنيات حديثة، كما زرت أجنحة شركاتنا الوطنية التي تعرض أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالات الدفاع والأمن».

وختم سموه قائلاً: «ما نراه اليوم من تطور في قدراتنا الدفاعية والصناعات العسكرية الوطنية، يعزّز منظومة الأمن والتنمية في دولة الإمارات، ويسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بترك بصمات إيجابية في منظومة الاستقرار الإقليمي والدولي».

حضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، إلى جانب عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة، ورؤساء الوفود المشاركة.

وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي، حيث توقف سموّه عند جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يضم منتجات متطورة تقدمها أبرز الجهات الحكومية والشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

كما شملت جولة سموّه جناح دولة قطر الشقيقة، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، حيث تعرّف سموه إلى ابتكارات ومنتجات الشركات الوطنية القطرية التي تقدمها في المعرض ضمن قطاع الصناعات الدفاعية.

إلى ذلك، تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح مجلس التوازن، حيث اطّلع على جهود المجلس في دعم جهود البحث والتطوير في مجالات الدفاع بدولة الإمارات، وتعزيز نمو القدرات الصناعية الوطنية، واستدامة التكنولوجيا والابتكار عبر دعم احتياجات الصناعة المحلية، من حيث الجودة والنوعية والسرعة في تلبية الاحتياجات للمجالات ذات الأولوية.

كما تفقّد سموه جناح كوريا الجنوبية، الذي يضم المنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركات الكورية خلال الحدث الدولي، بما فيها أحدث التقنيات والصناعات الدفاعية المتخصصة.

وخلال جولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، زار سموه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية، شملت شركة «إيدج»، المتخصصة مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، التي كشفت عن 46 نظاماً وحلاً جديداً عبر محفظتها الشاملة لكل المجالات خلال مشاركتها في الحدث العالمي.

من ناحية أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤساء الوفود المشاركة في معرض «آيدكس» وكبار الشخصيات المشاركة، حيث رحّب سموّه بجميع الوفود التي حرصت على الوجود في المعرض، بما يشكله من فرصة لتبادل الخبرات وإقامة الشراكات في مختلف المجالات الدفاعية، معرباً عن صادق أمنياته لشعوبهم بأعلى مستويات الاستقرار والتقدم والازدهار.

حمدان بن محمد:

. برؤية وتوجيهات محمد بن زايد تحوّل «آيدكس» لإحدى أهم الفعاليات المتخصصة على المستوى العالمي.

. تقدُّم الصناعات الدفاعية الإماراتية نتاج مسيرة طويلة، دامت على مدار عقود من العمل الجاد والتفاني في رفعة شأن الوطن.