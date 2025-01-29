الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية المجر، فيكتور أوربان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء المجري، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، مسارات تطور العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بجانب التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وغيرها من الجوانب، بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين، ويحقق تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على دفع علاقات البلدين إلى الأمام، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، مشيراً سموه إلى أن «اللجنة الاقتصادية المشتركة» و«لجنة المشاورات السياسية» تقومان بدور مهم في تعزيز هذه العلاقات.

وقال سموه: «نحن حريصون على مواصلة العمل معاً لتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «بحثت اليوم في أبوظبي مع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر سبل دعم التعاون في المجالات التي تخدم أولوياتنا التنموية، خاصة في الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والثقافة وغيرها».

وأضاف سموه: «الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات المستدامة التي تحقق التنمية المشتركة، وتدعم الازدهار والاستقرار والسلام في العالم».

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال، مؤكداً الاهتمام المشترك بمواصلة تطوير علاقات بلاده مع دولة الإمارات بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين، ويعزز ازدهار اقتصاديهما.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفيكتور أوربان، إعلان مذكرات تفاهم واتفاقيات في عدد من المجالات، تشمل التعليم والاستثمار والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وغيرها، بهدف توسيع جوانب التعاون المشترك.

تبادل المذكرات والاتفاقيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب المجري وزير الخارجية والتجارة، بيتر سيارتو.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ورئيس المكتب الوطني للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل البناي، ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز»، محمد العبار، وسفير الدولة لدى المجر، سعود حمد الشامسي، كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء المجري الذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

محمد بن زايد:

. حريصون على دفع علاقات البلدين إلى الأمام، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.

فيكتور أوربان:

. المجر مهتمة بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات، بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين، ويعزز ازدهار اقتصاديهما.