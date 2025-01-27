الامارات | جامعة خليفة تسجل 315 براءة عالمية و700 كشف اختراع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن وصول عدد براءات الاختراع العالمية المسجلة باسمها إلى أكثر من 315 براءة اختراع، بجانب تقدّمها بأكثر من 700 كشف اختراع من خلال 13 مركزاً بحثياً متعدد التخصصات، للتركيز على المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، إضافة إلى نشر نحو 40% من مؤلفاتها البحثية في أفضل 10% من المجلات العلمية، بمعدل 20 اقتباساً لكل منشور، ما يعكس الثراء المعرفي والعلمي الذي يميّز ملكيتها الفكرية، ما أهّلها للحصول على أعلى تصنيف بين الجامعات في الدولة لمدة سبع سنوات متتالية.

وتفصيلاً، توفر جامعة خليفة للطلبة مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا، التي تعتمد على البحوث والتجارب والمصممة لتشجيع الابتكار والتعلم من خلال التطبيق العملي، حيث تضم الجامعة في الوقت الراهن 16 برنامج بكالوريوس، منها سبعة تخصصات فرعية، إضافة إلى 25 برنامج ماجستير، وثمانية برامج دكتوراه، وبلغ عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة حالياً 391 عضواً من 57 دولة، في حين بلغ عدد الطلبة نحو 4466 طالباً وطالبة من 76 دولة.

وقال الرئيس الأكاديمي في الجامعة، البروفيسور بيان شريف، على هامش تنظيم الجامعة يوماً مفتوحاً لاستعراض برامجها الأكاديمية والبحثية المتطورة والمنح الأكاديمية في حرم الجامعة: «يوفر اليوم المفتوح في جامعة خليفة 2025، لخريجي المرحلة الثانوية، من مواطني الدولة والطلبة الدوليين والمتخصّصين المهتمين بالالتحاق بالدراسات العليا، منصة مهمة، تسهم في تعزيز دورهم في الكشف عن أفضل المسارات الأكاديمية المناسبة، وإعداد أنفسهم ليصبحوا مبتكرين وباحثين في المستقبل».

وأضاف شريف: «ستسهم خبراتنا الأساسية في التميز الأكاديمي والبحوث المتقدمة، في تمكين الطلبة داخل الدولة وخارجها من القيام بأدوار محورية للنهوض باقتصاد المعرفة في الدولة، كما ستسهم برامجنا الأكاديمية المتنوعة والخيارات البحثية واسعة النطاق والمرافق البحثية المتقدمة التي توفرها الجامعة، في توفير بيئة استثنائية للطلبة لبدء رحلتهم الأكاديمية في جامعة خليفة».

وتابع: «تعد جامعة خليفة الخيار الأفضل بالنسبة للطلبة الباحثين عن تعليم بمستوى عالمي، لاسيما أن الجامعة حازت أعلى تصنيف في الدولة لمدة سبع سنوات متتالية، كما حصلت على المركز الثاني في تصنيفات مؤسسة التايمز للجامعات العربية لعام 2023»، مشيراً إلى أن فعاليات اليوم المفتوح في حرم الجامعة الرئيس ستتضمن استعراض المختبرات البحثية المتطورة والأنشطة الطلابية، وغيرها من مرافق الجامعة الأخرى.

وشدد على أن جامعة خليفة أثبتت قدراتها في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية والأمن السيبراني وعلوم البيانات وعلوم المواد والطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة، فضلاً عن تكنولوجيات الأغذية والزراعة، إضافة إلى دعم الابتكار في قطاعي الطيران والفضاء والهندسة النووية، كما تدعم الجامعة الشراكات العالمية الفعالة مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة عالمياً، عبر توفير مجموعة واسعة من الفرص التي تتضمن برامج تبادل الطلبة وبرامج الرعاة وبرامج التدريب ومبادرات التعاون البحثي، الرامية جميعها إلى تعزيز التطور الأكاديمي والمهني.

التصنيف الدولي

حافظت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على استمرارية تقدمها على المستوى الدولي، عبر المحافظة على وجودها في مؤشرات التصنيف العالمية للجامعات، وتحسين مواقعها في الترتيب العالمي، ما جعلها مركزاً لاستقطاب الطلبة والأساتذة الدوليين، حيث تبوأت الجامعة المركز الـ27 عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات الناشئة 2024، كما قفزت إلى المركز الـ40 على مستوى قارة آسيا، وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات في قارة آسيا 2024، وحققت جامعة خليفة المركز الرابع عربياً، وفقاً لنتائج أحدث تقرير لمؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العربية 2025، كما صُنّفت الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات عالمية في توفير البحوث ذات الأثر الفعّال، وفقاً لتصنيف «كيو إس» في مجال جودة نتائج البحوث المنشورة ضمن أفضل 10% من المجلات العلمية.