الامارات | 4400 سائق يستفيدون من دورات «النقاط المرورية» 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 4400 سائق مركبة سجلت بحقهم نقاط مرورية، خلال العام الماضي، من دورات خفض النقاط المرورية التي تنفذها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، واسترجاع رخص القيادة.

وأفاد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، العميد أحمد جمعة الخييلي، بأن برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية تسهم في تعديل سلوكيات قائدي المركبات، والحدّ من الحوادث المرورية.

وقال رئيس قسم برامج النقاط المرورية، المقدم نهيان بن زيتون المهيري، إن خدمة استرجاع رخصة القيادة يستفيد منها سائقو مركبات ممن عليهم 24 نقطة مرورية، بعد استكمال الإجراءات بتحويل النقاط إلى رخصة قيادة سائق المركبة بوساطة تطبيق «تم»، أو مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات الأمنية، ودفع الرسوم (800 درهم) لبرنامج التخفيض، و2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة، وحضور الدورة المقررة، وتسديد القيود في برنامج المرور والترخيص الاتحادي.