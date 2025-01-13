قمة المليار متابع تناقش استراتيجيات استثمار صناعة المحتوى في قيادة التغيير

ابوظبي - سيف اليزيد - حضرت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، جلسة "تحويل العلامة التجارية لصانع المحتوى إلى حراك واسع" ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025.

وتشهد النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها الدولة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وأكد إيهاب حمارنة، مدرب الحياة وخبير التمكين، خلال الجلسة أن القيادة الحقيقية تبدأ بتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات قبل الآخرين، مشيراً إلى أن القادة الذين يصنعون التغيير لا يكتفون بالكلام عن التغيير، بل يبدؤون التحرك أولاً بأنفسهم.

وأوضح حمارنة أن القادة الحقيقيين لا ينتظرون أن تحل مشكلاتهم بالكامل قبل أن يتحركوا، بل يدركون أن التغيير يبدأ من الداخل، ومعنى القيادة ببساطة هو التوجه إلى (غابة المجهول) قبل أن يذهب إليها الآخرون.

وأشار حمارنة إلى أن القيادة الحقيقية تعني مواجهة التحديات وإيجاد حلول يمكن تقاسمها مع المجتمع، وأضاف أن القائد هو أول من يسير في الطريق، وليس أول من يتحدث عنه.

واختتم حمارنة حديثه بالإشارة إلى أن كل حركة تغيير تواجه تحديات، وقال إذا كنت تسعى لتغيير حقيقي، يجب أن تتحرر من فكرة أن الحركة هي مجرد نشاط تقوم به، بل أن تتجاوز ذلك إلى التركيز على الرسالة الأعمق والهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه من خلال عملك.

وأوضح أن النجاح الحقيقي يتطلب من القائد أو المؤثر أن ينظر إلى التحديات كمساحات للتعلم والنمو، وليس كعوائق، مضيفاً أن المؤثرين والقادة الذين ينجحون في تجاوز حدود العلامات التجارية والمجالات التقليدية هم أولئك الذين يتركون بصمتهم الحقيقية على العالم، لأنهم يدركون أن رسالتهم تتجاوز إطار العمل المعتاد.

وشدد على أن التحرر من الصور النمطية يفتح آفاقاً أوسع لتحقيق تغيير ملموس ومستدام، واختتم قائلاً إنه عندما تتحرر من حدود دورك كقائد أو مؤثر، تبدأ في اكتشاف أن حقيقتك ورسالتك أكبر وأعمق من أي إطار قد يقيدها، وأن التأثير الحقيقي يكمن في القدرة على إلهام الآخرين للانضمام إلى رحلة التغيير.